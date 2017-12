Jennifer Love Hewitt, regizor de filme şi seriale de televiziune

Actriţa americană Jennifer Love Hewitt a devenit regizor de filme şi seriale de televiziune, informează ediţia electronică a revistei ”Variety”. Jennifer Love Hewitt, starul din serialul ”Mesaje de dincolo / Ghost Whisperer”, a anunţat că va regiza câteva proiecte de televiziune, prin intermediul companiei de producţie Fedora Films, care îi aparţine. Actriţa americană va regiza două seriale de comedie, ce vor fi difuzate de două posturi TV majore din SUA, ABC şi Fox, şi un alt serial TV inspirat din lungmetrajul de televiziune ”The Client List”, difuzat de postul Lifetime, în care actriţa a deţinut rolul principal, interpretând o prostituată. Pentru postul ABC, Jennifer Love Hewitt va regiza episoadele pentru serialul de comedie ”Bad Taste in Men”, care va prezenta aventurile unei femei din Chicago, incapabilă să îşi găsească partenerul potrivit pentru a-şi întemeia o familie. Serialul de televiziune ce va fi difuzat de postul Fox nu are deocamdată un titlu. Potrivit unor surse de la Hollywood, acest proiect va fi o comedie romantică, ce va relata povestea unei femei a cărei viaţă este dominată de cariera profesională.

Jennifer Love Hewitt va putea fi văzută, la începutul anului 2011, pe micile ecrane americane, în lungmetrajul ”The Lost Valentine”, în care va juca alături de Betty White. Actriţa americană a publicat recent şi un roman, intitulat ”The Day I Shot Cupid”. Jennifer Love Hewitt, în vârstă de 31 de ani, este cunoscută pentru rolul din producţia de televiziune ”Party of Five”, a companiei Fox. De asemenea, ea a jucat în filmul ”Ştiu ce ai făcut astă-vară / I Know What You Did Last Summer”, dar şi în continuarea acestuia, ”N-am uitat ce-ai făcut astă-vară / I Still Know What You Did Last Summer”. Actriţa poate fi văzută în prezent în serialul ”Mesaje de dincolo / Ghost Whisperer”, în care joacă rolul Melindei Gordon, o tânără care poate să comunice cu fantomele care nu au părăsit lumea terestră.