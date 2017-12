Jennifer Love Hewitt s-a despărţit de iubit

Actriţa americană Jennifer Love Hewitt s-a despărţit de iubitul ei, actorul Jamie Kennedy, alături de care joacă în serialul de televiziune „The Ghost Whisperer / Mesaje de dincolo”. Relaţia celor doi actori s-a încheiat la exact un an de când a început. Jennifer Love Hewitt şi Jamie Kennedy păreau a fi inseparabili şi au putut fi văzuţi împreună pe covorul roşu la premierele americane ale filmelor „Twilight: New Moon / Saga Amurg: Lună Nouă” sau „This Is It”, dar şi la petrecerile organizate înainte şi după gala premiilor Oscar.

În aprilie 2009, Jennifer Love Hewitt a vorbit pentru prima oară despre sentimentele ei faţă de Jamie Kennedy, în talk show-ul găzduit de Ellen Degeneres. „Ştiam că era amuzant, ştiam că era special”, a declarat actriţa americană. „Universul întotdeauna îţi aduce ceva cu adevărat frumos şi minunat după o despărţire şi exact acest lucru mi se întâmplă mie în această perioadă”, a mai spus actriţa. Deşi presa americană a scris, în iulie 2009, că Jennifer Love Hewitt şi Jamie Kennedy urmau să se logodească în scurt timp, agenţii de presă ai ambilor actori au infirmat aceste informaţii. Jennifer Love Hewitt, ajunsă la vârsta de 31 de ani, a fost logodită cu actorul Ross McCall şi a avut relaţii cu John Mayer şi Carson Daly.