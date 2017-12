Jennifer Love Hewitt vrea să-şi asigure sânii

Actriţa americană Jennifer Love Hewitt începe să fie tot mai mult asociată cu nurii generoşi decât cu rolurile din filme şi a declarat recent că ar dori să-şi asigure sânii de cupa C pentru nu mai puţin de cinci milioane de dolari. Jennifer Love Hewitt nu ar fi însă singura vedetă care şi-a asigurat anumite părţi anatomice. Vedeta de televiziune Holly Madison, fost iepuraş Playboy, şi-a asigurat sânii pentru un milion de dolari, în 2011. În acelaşi an, modelul Heidi Klum anunţa că şi-a asigurat picioarele pentru suma de două milioane de dolari. În 2006, Mariah Carey şi-ar fi asigurat şi ea picioarele pentru suma astronomică de un miliard de dolari, după ce a acceptat să devină imaginea campaniei publicitare Gillette ”Legs Of A Goddess”.