Jennifer Rush vrea să înveţe limba română

Cântăreaţa Jennifer Rush a declarat, recent, că ar vrea să înveţe limba română, aceasta fiind singura limbă pe care nu o înţelege atât de bine pe cât şi-ar dori. Solista, care va concerta duminică, la Bucureşti, la Sala Palatului, este hotărâtă să înveţe câteva cuvinte noi chiar înainte de sosirea în ţara noastră, deoarece are de gând să-i întrebe pe români în timpul concertului ce melodie îşi doresc să audă. Rush a declarat că are chiar câţiva prieteni în România, de la care a învăţat câteva cuvinte, printre care „mulţumesc\". „Limba română este foarte dificilă. Nu seamănă cu nicio altă limbă. Pot înţelege italiana, spaniola, germana, dar româna... Câteodată am impresia că înţeleg ceva, dar mă înşel\", a declarat vedeta muzicii disco a anilor 80,

Jennifer Rush are origini americano-germane. Ea va cânta în concertul de la Bucureşti şi câteva piese de pe noul său album, ”Now Is the Hour\", lansat anul acesta. Piesa care nu va lipsi din playlist-ul concertului de la Bucureşti este ”The Power of Love\", desemnată cea mai vândută melodie a unei artiste solo din istoria muzicii pop britanice, de Cartea Recordurilor, în 1985. Piesa a beneficiat de aproape 200 de alte variante, artişti precum Celine Dion, Andrea Bocelli, Gloria Gaynor, dar şi românca Eva Kiss cântând, de-a lungul timpului, versiuni ale acestei piese. Printre cele mai cunoscute piese ale lui Jennifer Rush se numără \"The Power of Love\", \"Ave Maria\", \"Destiny\", \"Heart over Mind\" şi \"If You Ever Lose My Love\".

Biletele pentru concertul din capitală sunt disponibile online, pe biletoo.ro, myticket.ro, bilete.ro, blt.ro şi ticketpoint.ro. la preţuri de 250 lei (VIP), 200, 175, 150, 100 şi 50 de lei.