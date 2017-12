Jeremy Clarkson scapă nepedepsit

Serviciul Regulator Britanic al Comunicaţiilor (Ofcom) nu a considerat necesar să impună vreo amendă sau altă sancţiune gazdei celebrei emisiuni Top Gear, Jeremy Clarkson, care afirmase în direct în show-ul său televizat, produs de BBC, că bugetarii în grevă ar trebui împuşcaţi sub ochii propriilor familii, în pofida sesizărilor depuse de circa 30.000 de telespectatori. Ofcom şi-a explicat decizia prin faptul că publicul trebuie să fi fost familiarizat cu modul provocator şi sincer al prezentatorului de televiziune. La sfârşitul lunii noiembrie anul trecut, Jeremy Clarkson a declarat în timpul unei emisiuni că şi-ar fi dorit să vadă angajaţii din sectorul public, care fac grevă, împuşcaţi sub ochii propriilor lor familii. „Toţi ar trebui împuşcaţi. I-aş scoate pe toţi în stradă şi i-aş pedepsi în faţa familiilor lor”, a spus cunoscutul moderator de televiziune. BBC şi-a cerut scuze pentru vorbele deplasate ale lui Jeremy Clarkson, dar în ciuda acestui fapt a primit peste 32.000 de plângeri. În plus, 800 de plângeri au fost trimise direct la Ofcom, care a promis să efectueze o investigaţie şi să stabilească dacă a fost sau nu o încălcare a normelor etice. Concluzia Ofcom în urma anchetei: comentariile lui Clarkson nu exprimă o convingere profundă sau o opinie şi nu trebuie interpretate literal.