Jerry Hall, o carieră datorată drogurilor

Drogurile pot fi dăunătoare sănătăţii, dar în acelaşi timp te pot ajuta să îţi alegi drumul. Cel puţin asta a fost valabil în cazul lui Jerry Hall. Fotomodelul britanic a mărturisit că a luat decizia de a deveni model după ce a luat odată LSD, ca adolescentă. Aflată la o petrecere, frumoasa americancă, acum în vârstă de 54 de ani, a recunoscut că, după ce a luat drogul halucinogen, s-a privit într-o oglindă. „Un băiat mi-a dat un sfert de tabletă. Nu am ştiut ce era! De fapt, nu mai luasem doguri niciodată şi eram foarte nervoasă. Şi nu am mai luat niciodată droguri. Dar m-am închis în baie şi am petrecut întreaga noapte uitându-mă în oglindă şi spunându-mi: . Şi brusc, m-am gândit: ”, a povestit supermodelul. A luat decizia să se mute din Texas la Paris, în Franţa, ca să îşi realizeze visul, cu câteva săptămâni înainte de a împlini 17 ani. „Cred că a fost un moment de cotitură. Una din acele clipe când decizi că vrei să faci ceva extraordinar. Şi l-am făcut”, a completat Jerry Hall.