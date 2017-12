Jerry Lewis şi-a cerut scuze faţă de homosexuali

Actorul american Jerry Lewis şi-a cerut scuze, după ce, în timpul unei emisiuni de televiziune a folosit nişte cuvinte jignitoare pentru a descrie homosexualii, fapt care a stîrnit indignarea asociaţiilor de apărare a drepturilor minorităţilor sexuale. Jerry Lewis, în vîrstă de 81 de ani, a utilizat termenul “poponar“ în timpul ediţiei de anul acesta a teledonului organizat de actor pentru strîngerea de fonduri în beneficiul bolnavilor de distrofie musculară. Într-un comunicat făcut public de postul american de televiziune CNN, care difuzează emisiunea caritabilă, actorul a recunoscut că a folosit “cuvinte nepotrivite”. “Îmi cer scuze tuturor persoanelor care s-au simţit jignite”, a declarat Jerry Lewis. “Toţi cei care mă cunosc ştiu că nu am prejudecăţi în legătură cu acest subiect. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce am spus, nu am nicio scuză, îmi pare rău”, a mai spus actorul. Organizaţiile pentru apărarea drepturilor homosexualilor s-au simţit jignite şi au dorit ca actorul să-şi ceară scuze.

Teledonul organizat anul acesta de Jerry Lewis, în weekend-ul de Ziua Muncii, a obţinut suma record de 64 de milioane de dolari în beneficiul Muscular Dystrophy Association. Contribuţiile şi promisiunile făcute în timpul teledonului au depăşit suma de 61 de milioane de dolari colectată anul trecut. Evenimentul televizat a avut loc tot în oraşul adoptiv al actorului, Las Vegas. Jerry Lewis a fost, ca de obicei, amfitrionul evenimentului. Acesta nu a lipsit niciodată de la teledon, în pofida problemelor de sănătate pe care le-a avut în ultimii ani.