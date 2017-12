Jerry Seinfeld, cel mai bine plătit actor de comedie

Jerry Seinfeld, coautor al serialului TV ”Seinfeld”, ocupă primul loc în topul Forbes al celor mai bine plătiţi actori de comedie. În vârstă de 61 de ani, Jerry Seinfeld a obţinut venituri estimate la 36 de milioane de dolari, în perioada 1 iunie 2014 - 1 iunie 2015, graţie redevenţelor primite pentru redifuzarea serialului ”Seinfeld”. În plus, starul american a obţinut venituri considerabile dintr-o serie foarte profitabilă de spectacole de stand-up comedy şi din serialul său online ”Comedians in Cars Getting Coffee”. Simpaticul actor american este pentru a patra oară ocupantul primei poziții în clasamentul Forbes al celor mai bine plătiți actori de comedie.

Kevin Harta urcat trei locuri faţă de topul de anul trecut şi ocupă poziţia a doua, cu venituri de 28,5 milioane de dolari. Ventrilocul Terry Fator se află pe locul al treilea în clasamentul Forbes, cu venituri de 21,5 milioane de dolari.

