Jerry Seinfeld, lansează un serial online

Celebru pentru serialul de mare succes ”Seinfeld”, pe care l-a scris şi creat împreună cu producătorul Larry David, Jerry Seinfeld este considerat unul dintre cei mai mari comedianţi din toate timpurile şi realizează, în prezent, o nouă serie de comedie online.

Născut pe 29 aprilie 1954, în Brooklyn, New York, Jerry Seinfeld a devenit interesat de comedie după scurte apariţii în producţii din facultate şi show-uri stand-up. În 1981, Seinfeld a apărut în cunoscuta emisiune de divertisment The Tonight Show Starring Johnny Carson, urmată de Late Night with David Letterman şi altele de acest gen. În 1989, Jerry Seinfeld şi actorul şi producătorul de televiziune Larry David au creat ”The Seinfeld Chronicles” pentru postul TV NBC, redenumit ulterior ”Seinfeld”. Până la al patrulea sezon, serialul devenise cel mai popular şi de succes sitcom din istoria televiziunii americane. Serialul urmăreşte viaţa lui de zi cu zi şi problemele în care intră alături de cel mai bun prieten, George Costanza, jucat de Jason Alexander, vecinul Cosmo Kramer (Michael Richards) şi fosta iubită Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfuss). În ”Seinfeld”, Jerry interpretează o versiune caricaturizată şi semi-ficţionalizată a propriei persoane. El este singurul personaj din serial care îşi păstrează cariera din viaţa reală (comedian stand-up) precum şi tendinţele şi trăsăturile de personalitate. Ca şi stilul personal pentru care este cunoscut în stand-up, personajul lui Seinfeld foloseşte cel mai mult observaţia, pe baza căreia face comentarii sarcastice despre obiceiurile prietenilor săi. Este, de asemenea, singurul actor din show care a apărut în fiecare episod din cele nouă sezoane. Potrivit ”International Business Times”, ”Seinfeld” este cel mai profitabil serial cu episoade de 30 de minute, difuzările reluate generând un profit total de 3,1 miliarde de dolari de la încheierea serialului, în urmă cu 15 ani. În 1997, conform aceluiaşi site care citează Entertainment Weekly, câştigurile fiecărui actor din rolurile principale erau un milion de dolari pe episod pentru Jerry Seinfeld şi câte 600.000 de dolari pentru Michael Richards, Julia Louis-Dreyfus şi Jason Alexander. La vremea respectivă, cei patru formau cel mai bine plătit grup de actori din televiziune.

După terminarea sitcomului, în 1998, Seinfeld a revenit la show-urile stand-up. A scris şi câteva cărţi despre viaţa lui, printre care şi ”Seinlanguage”, în 1993, în principiu o adaptare a scenariilor spectacolelor sale de stand-up. În 2002 a fost subiectul unui documentar despre show-urile la care a lucrat după serial. Jerry Seinfeld a continuat şi apariţiile în filme sau show-uri TV de divertisment, precum Saturday Night Live, a cărei gazdă era Julia Louis-Dreyfus, interpreta lui Elaine din ”Seinfeld”. Potrivit ”New York Times”, Seinfeld este şi un entuziast al automobilelor, deţinând o impresionantă colecţie de Porsche-uri. Actorul ar avea 46 de astfel de automobile, printre care şi celebrul model din 1955 Porsche 550 Spyder, aceeaşi maşină de culoare gri-perlă în care se afla actorul James Dean în accidentul care a dus la moartea lui. Jerry a combinat comedia cu pasiunea lui pentru automobile în realizarea unui serial de comedie exclusiv online, ”Comedians in Cars Getting Coffee”, lansat în 2012. Episoadele durează câte aproximativ 15 minute şi în fiecare dintre ele Jerry prezintă o maşină clasică, în care mai apoi este însoţit de un comedian sau actor cunoscut, conducând împreună spre un restaurant unde servesc o cafea. Având un format mai puţin tradiţional, serialul a avut, până acum, un sezon de 10 episoade, urmând şi un al doilea. Printre invitaţi s-au numărat Alex Baldwin, Ricky Gervais şi Michael Richards.