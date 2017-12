Jessica Alba, femeia perfectă

Se spune că femeia perfectă este un simplu mit, dar oamenii de ştiinţă din Canada au altă părere. În urma unui studiu realizat de specialiştii de la Universitatea de Toronto, idealul există şi are chiar un nume: Jessica Alba. După mai multe calcule, experţii au ajuns la concluzia că frumuseţea poate fi măsurată, fiind dată de două simple variabile. Este vorba despre distanţa dintre cei doi ochi, în raport cu lăţimea totală a feţei, care trebuie să fie egală cu 46%, şi de distanţa dintre ochi şi gură, estimată la 36% din lungimea feţei. „Este limpede pentru toată lumea că o femeie este sau nu atrăgătoare în funcţie de anumite componente ale feţei, cum ar fi ochii sau buzele. Studiul nostru demonstrează însă că structura feţei este cea mai importantă”, a explicat profesorul Kang Lee, precizând că actriţa Jessica Alba se apropie cel mai mult de proporţiile ideale. Alte vedete care o pot detrona oricând pe Jessica Alba după criteriile explicate sunt Liz Hurley şi Shania Twain.

Frumuseţea nu pare să o scape de problemele unei femei obişnuite. Soţul actriţei Jessica Alba, producătorul Cash Warren a fost acuzat de presa de scandal de peste Ocean că îşi face de cap cu Lindsay Lohan. Jessica Alba a vrut să arate lumii că nu apleacă urechea la zvonuri şi a decis să îşi apere jumătatea. Într-o apariţie publică rară a celor doi soţi, actriţa l-a sărutat cu foc pe Cash Warren imediat ce au ieşit dintr-un fast-food din Beverly Hills. Cei doi sunt căsătoriţi de 19 luni şi au o fiică de 17 luni, Honor Marie. Această dovadă de afecţiune a apărut însă în aceleaşi publicaţii în care erau publicate alte fotografii care îi arătau pe Cash Warren şi Linday Lohan, sărutându-se. Totodată, s-ar părea că Lindsay Lohan îi trimite acestuia mesaje drăgăstoase pe Twitter. Jessica Alba, de 28 de ani, are însă şi alte lucruri care să îi deturneze atenţia de la acest incident. Pozează de zor în revistele pentru adulţi pentru a-şi promova noul film „An Invisible Sign Of My Own”, filmează continuarea comediei „Meet The Fockers” şi se va apuca de noul lungmetraj regizat de Robert Rodriguez, intitulat „Machete”. Acest din urmă proiect îi va prilejui o întâlnire de gradul 3 cu Lindsay Lohan.