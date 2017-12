Jessica Capshaw aşteaptă al treilea copil

Vedeta din popularul serial „Grey`s Anatomy / Anatomia lui Grey” Jessica Capshaw este, din nou, însărcinată. Vestea a fost confirmată chiar de actriţă pe contul său de Twitter. „Cu o mare bucurie şi încântare eu şi Christopher vă putem anunţa că aşteptăm un alt bebe Gavigan în familia noastră”, a declarat actriţa în vârstă de 35 de ani. Jessica Capshaw şi soţul ei, Christopher Gavigan, mai au un fiu, Luke Hudson, de patru ani, şi o fiică, Eve Augusta, de 14 luni.

Şi fotomodelul Josie Maran are motive de bucurie. Frumoasa şi iubitul ei, fotograful Ali Alborzi, vor deveni părinţi pentru a doua oară în această vară. Deşi modelul mai are o fetiţă de cinci ani, pe nume Rumi Joon, recunoaşte că mai are multe de învăţat despre maternitate. „Am învăţat multe despre mine uitându-mă cum creşte Rumi Joon. Să îi văd zâmbetul mă face să realizez că fericirea este ultimul secret al frumuseţii şi abia aştept să aduc pe lume noul membru al familiei. Am reînceput yoga prenatală şi mă stimulez cu pofte de mâncăruri ciudate. Ultima dată a fost o combinaţie de îngheţată de ciocolată cu castraveţi muraţi, aşa că cine ştie ce va fi data viitoare”, a mărturisit Josie Maran.