Jessica Chastain, în rolul prinţesei Diana

Povestea de dragoste a prinţesei Diana cu medicul chirurg despre care se spune că a fost marea iubire a vieţii ei va fi ecranizată, rolul principal urmând să fie interpretat de actriţa americană Jessica Chastain. Filmul, intitulat \"Caught in Flight\", va fi realizat la Hollywood. Medicul de origine pakistaneză Hasnat Khan lucra la un spital din Londra, când a început povestea de iubire cu prinţesa Diana. Idila a durat doi ani. Se spune că Diana ar fi fost atât de îndrăgostită de el, încât era dispusă să treacă la religia islamică. Actriţa care va juca rolul prinţesei decedate în accidentul de maşină din 1997 are 30 de ani şi este cunoscută în special pentru rolurile din două filme de top lansate anul acesta, \"The Tree of Life\" şi \"The Help\".