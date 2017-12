Noua revelaţie a muzicii britanice, Jessie J, recunoaşte că are un program mult prea încărcat, care nu îi permite să îşi facă timp şi pentru dragoste. Cântăreaţa, care a fost nevoită să anuleze concertele din turneul lui Katy Perry, după ce şi-a rupt piciorul, a mărturisit că are deja o listă de celebrităţi după care se dă în vânt. ”Nu am un iubit. Am făcut o pasiune pentru Rihanna. Şi nici pe Tyson Beckford nu l-aş arunca din pat. Şi sunt cam obsedată de Katy Perry. Sunt atât de dezamăgită că nu voi mai cânta piesa ”I Kissed a Girl” cu ea în turneu”, a declarat Jessie J, recunoscând că îi alunecă ochii deopotrivă după femei şi bărbaţi.