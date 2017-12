Jessie J face show pe plaja din Mamaia

Îndrăgita cântăreaţă britanică Jessie J va susţine, în această sâmbătă, de la ora 19.00, primul ei concert în România, pe plaja H2O din nordul staţiunii Mamaia. Concertul are loc în cadrul celei de-a VII-a ediţii Orange Summer Party, eveniment ce va fi deschis de un alt artist britanic, Example, aflat, de asemenea, în premieră în România. Intrarea este liberă.

Jessie J, pe numele său adevărat Jessie Cornish, este considerată una dintre cele mai talentate cântăreţe britanice, după lansarea hitului „Do It Like a Dude” de la sfârşitul anului 2010, melodie cu care a ajuns pe locul 2 în topurile din Marea Britanie. Au urmat albumul de debut „Who You Are” şi încă cinci single-uri de succes, printre care „Price Tag” şi „Domino”, astfel că Jessie J a ajuns prima solistă britanică cu şase piese de pe acelaşi disc în Top 10. „Price Tag”, cel de-al doilea single al cântăreţei, a intrat în topuri pe primul loc în Marea Britanie, Irlanda şi Noua Zeelandă, în timp ce în alte 19 ţări s-a poziţionat în Top 10.