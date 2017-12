Jessie J nu mai poate purta tocuri

O coincidenţă ciudată le uneşte pe Lady Gaga şi pe cântăreaţa britanică Jessie J. Nu este vorba doar despre plăcerea de a fi transgresive şi de a impresiona cu orice preţ, ci despre problemele de sănătate pe care le-au avut. Jessie J a fost în pericol să rămână imobilizată într-un scaun cu rotile, după un accident suferit în urmă cu doi ani. Aceasta şi-a rupt piciorul în timpul repetiţiilor pentru un turneu, în iunie 2011, fiind forţată să se opereze şi să renunţe la concerte. Patru luni a purtat o cizmă ortopedică şi acum a vorbit în premieră, pentru presa britanică, cât de grav a fost, de fapt, incidentul. „Accidentul acela aproape că m-a costat posibilitatea de a merge! Am făcut un transplant de os, o fuziune, am avut o placă de metal şi patru şuruburi implantate în picior”, a declarat Jessie J. Durerile nu au dispărut nici acum, după doi ani. „Am un fizioterapeut care mă însoţeşte în călătorii, pentru că încă am dureri zilnice”, a continuat Jessie J, care, dacă va asculta de sfatul ortopedului, nu va mai putea purta niciodată încălţăminte cu toc înalt.