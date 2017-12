Jessy Dixon concertează în România

Unul dintre cei mai de succes interpreţi şi compozitori internaţionali ai muzicii gospel, Jessy Dixon, va concerta, pe 10 octombrie, la Sala Palatului din capitală. Biletele pentru eveniment au cinci categorii de preţuri, care variază între 45 şi 130 de lei. Astfel, pentru Sectorul J, un bilet de intrare costă 45 de lei, pentru Sectorul F, 65 de lei, pentru A3, 30 de lei, pentru A2, 105 lei, iar pentru A1, 130 de lei. Tichetele pot fi achiziţionate online, de pe site-ul ticketpoint.ro

Originar din San Antonio, oraş din statul american Texas, Jessy Dixon şi-a dovedit talentul de la o vîrstă fragedă. Ajuns la venerabila vîrstă de 71 de ani, legendarul Dixon a compus unele dintre cele mai celebre melodii ale muzicii gospel, cum ar fi „You Bring The Sun Out”, „I Am Redeemed”, „The Day You Set Me Free” sau „It’s Alright Now”. De-a lungul impresionantei sale cariere, Dixon a înregistrat peste 20 de albume de studio, care i-au adus şapte nominalizări la premiile Grammy.

Gospel este acel gen muzical creat pentru a exprima păreri personale referitoare la viaţa creştină şi se spune că a apărut acum 2.000 de ani. Cu influenţe de blues şi folk, gospel a cunoscut, de-a lungul ultimului secol, un adevărat succes în Statele Unite, în special după cel De-al Doilea Război Mondial, cînd au „împrumutat” caracteristicile gospel o serie de artişti de renume, precum Elvis Presley, James D. Vaughan sau Joe Bostic, ultimul fiind protagonistul unor concerte de senzaţie la Carnegie Hall şi la Madison Square Garden.