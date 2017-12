Jill Hennessy se gîndeşte la nume de copii

Vedeta serialului “Jordan” aşteaptă primul său copil. Radioasă într-o rochie neagră şi încă purtînd tocuri înalte, Jill Hennessy a participat, alături de soţul său, Paolo Mastropietro, la o serată de binefacere organizată la New York. Actriţa americană a fost, bineînţeles, întrebată dacă a ales deja un nume pentru copilul său. Pentru a scăpa de emoţiile primei sarcini, actriţa a decis să se gîndească la aceasta ca la al doilea copil. În plus, nici măcar nu are un nume preferat. “Numele lui de familie va fi Mastropietro aşa că ne stoarcem creierii să găsim un prenume care să rimeze”, a declarat actriţa, care a mărturisit că va aduce pe lume un băieţel. Pînă la momentul naşterii, Jill Hennessy are de gînd să umple camera copilului cu tot felul de lucruri, iar abia după venirea pe lume a fiului său să aleagă ce i s-ar potrivi acestuia cel mai bine.