Jim Carrey, în pragul depresiei

Prietenii actorului canadian Jim Carrey sunt foarte îngrijoraţi că acestuia i s-au înecat corăbiile şi că se îndreaptă către o depresie nervoasă. El îşi revizuieşte toate acţiunile, împlinirile profesionale şi personale şi nimic nu îl mulţumeşte. Jim Carrey, care din 2004 a căpătat şi cetăţenie americană, a mai suferit de depresie în trecut şi nu i-a fost deloc uşor să o depăşească. „Când vorbeşti cu el nu mai este energic, aşa cum era de obicei. Este letargic şi a ajuns la un punct minim al existenţei sale, din care nu va putea urca fără ajutor”, a declarat o sursă din anturajul său tabloidelor de peste ocean.

Aparent, ceea ce i-a declanşat starea emoţională proastă este faptul că nu a reuşit să treacă peste despărţirea de actriţa şi playmate-ul „Playboy” Jenny McCarthy, deşi cei doi nu mai sunt împreună de mai bine de doi ani de zile. „Jim a crezut că îşi va petrece restul vieţii alături de Jenny. I-a fost un adevărat tată fiului ei, diagnosticat cu autism, Evan, şi a sperat că vor avea chiar copii ai lor într-o bună zi. Nu că ar duce lipsă de tinere frumoase şi disponibile, dar Jim vrea să găsească dragostea adevărată şi se pare că nimeni nu o poate înlocui pe Jenny”, a completat sursa.

Nici cariera nu l-a ajutat să-şi înece amarul. Nu este mulţumit de scenariile care i se oferă, dar, ca să nu stea degeaba, acceptă filme pe care apoi nu se sfieşte să le critice, ceea ce încalcă regulile nescrise de la Hollywood. Jim Carrey, în vârstă de 51 de ani, a criticat cel mai nou proiect al său, „Kick-Ass 2”, pentru violenţa excesivă pe care o arată unui public foarte tânăr, ceea ce i-a atras nu numai nemulţumirea producătorilor, dar şi a colegilor de distribuţie, care cu siguranţă nu îi mai răspund la telefon. Între timp, are în post-producţie alte două filme: „The Amazing Spider-Man 2” şi „Anchorman 2: The Legend Continues”, aşadar, să sperăm că vor ieşi pe placul său. Oricum, este ocupat cu filmările la „Dumb and Dumber To”, un proiect pe care mulţi fani ai săi abia îl aşteaptă, după marele succes repurtat de prima parte. În pre-producţie are alte două proiecte: „Loomis Fargo” şi „Ricky Stanicky”, aşa că măcar să fie sănătos, să le ducă la capăt. În trecut, depresia l-a condus spre abuz de alcool şi droguri, iar medicaţia obişnuită nu prea l-a ajutat. Însă, după ce a recurs la meditaţie şi yoga, Jim Carrey a devenit marele comediant pe care toată lumea îl ştie!