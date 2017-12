Jim Carrey nu mai vrea să se căsătorească

Pentru că mariajele sale anterioare au fost eşecuri sentimentale mult prea dureroase, Jim Carrey a promis că nu se va căsători cu iubita sa, Jenny McCarthy, deoarece nu vrea ca relaţia lor să fie urmărită de ghinion. Actorul canadian a mai fost căsătorit de două ori, prima dată în 1987, cu fosta actriţă Melissa Wormer, cu care are o fiică, Jane, de 20 de ani, iar a doua oară în 1996, nu a rezistat alături de Lauren Holly, pe care a întîlnit-o în timpul filmărilor la comedia “Dumb and Dumber / Tăntălăul şi Gogomanul”, nici măcar un an. Experienţa avută cu celelalte relaţii l-a învăţat pe Jim Carrey că ar trebui să nu se mai apropie de altar. “Sînt fericit alături de Jenny, cu toate că, probabil, nu mă voi mai căsători din nou”, a declarat actorul. Nu ştim în ce părere are şi Jenny McCarthy, în 2006 decretată drept una dintre cele mai sexy femei lume. La rîndul său, simpatica actriţă a cunoscut un eşec în căsnicia cu John Mallory Asher, cu care are un băieţel care suferă de autism.