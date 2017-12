J.K. Rowling, cel mai bine plătit scriitor din lume

Autoarea seriei de succes Harry Potter a cîştigat, în 2007, circa 3,5 milioane de euro pe săptămînă, fiind astfel cel mai bine plătit scriitor din lume, potrivit unui sondaj realizat de revista “Forbes”. J.K. Rowling, în vîrstă de 43 de ani, care în urmă cu zece ani era o mamă singură, ce trăia din banii statului, are, la ora actuală, o avere estimată la peste 710 milioane de euro. Scriitoarea, care a vîndut peste 375 de milioane de cărţi, se află, totodată, în centrul industriei cinematografice. Revista “Forbes” indică faptul că venitul pe 2007 al lui J.K. Rowling, care se ridică la 202,9 de milioane de euro este mai mare decît veniturile următorilor nouă ocupanţi ai topului la un loc. Pe marile ecrane, franciza Harry Potter a generat deja venituri de 2,5 miliarde de euro în box office-ul internaţional şi mai are încă trei continuări. J.K. Rowling deţine control la nivel creativ în ceea ce priveşte filmele şi şi-a negociat o parte din profituri. Totodată, aceasta primeşte şi o parte din veniturile obţinute prin comercializarea jucăriilor sub brandul Harry Potter. “Ştiu că sînt cea mai norocoasă femeie de pe Pămînt. Sînt privilegiată!”, declarat scriitoarea britanică.

Pe poziţiile următoare în topul Forbes al celor mai bine plătiţi scriitori din lume pe anul 2007 se află: James Patterson cu 32,9 milioane de euro, Stephen King cu 30,4 milioane de euro, Tom Clancy cu 22,8 milioane de euro, Danielle Steel cu 20,2 milioane de euro, John Grisham cu 16,4 milioane de euro, Dean Koontz cu 16,4 milioane de euro, Ken Follett cu 12,6 milioane de euro, Janet Evanovich cu 11,4 milioane de euro şi Nicholas Sparks cu 10,1 milioane de euro.