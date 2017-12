J.K. Rowling încă nu se desprinde de Harry Potter

Romanciera britanică J.K. Rowling lucrează la o enciclopedie inspirată din universul personajului Harry Potter şi va dona toate încasările obţinute din comercializarea volumului, unor organizaţii de caritate, a anunţat scriitoarea pe site-ul ei. În urmă cu patru ani, scriitoarea britanică a dat în judecată o editură americană care intenţiona să lanseze pe piaţă o carte, în formatul unei enciclopedii, despre universul personajului Harry Potter, declarând că o astfel de iniţiativă reprezintă ”o jefuire a muncii sale”. ”De multă vreme am promis că voi scrie o enciclopedie despre universul lui Harry şi pot să vă spun că am început să lucrez de curând la ea”, a anunţat scriitoarea, în vârstă de 46 de ani, ale cărei anunţuri referitoare la franciza Harry Potter sunt urmărite de milioane de fani din lumea întreagă. ”Unele părţi din enciclopedie formează noul conţinut al site-ului Pottermore”, a adăugat J.K. Rowling.

Pottermore, un site gratuit, care permite utilizatorilor să navigheze printre poveşti şi să descopere pasaje noi, ce nu au apărut în cărţile originale, este doar una dintre iniţiativele romancierei britanice, după încheierea celor şapte romane din seria Harry Potter. Cele şapte volume, care s-au vândut în circa 450 de milioane de copii pe plan mondial şi au stat la baza realizării a opt filme de succes, au fost puse în vânzare în format eBook, la sfârşitul lunii martie, pe site-ul www.Pottermore.com, lansat de J. K. Rowling în 2011.

Scriitoarea a răspuns, cu această ocazie, întrebării care îi mistuie pe toţi fanii francizei Harry Potter: va mai exista, oare, un nou roman din această serie? ”Întotdeauna am refuzat să răspund prin cuvântul niciodată la această întrebare, pentru că ar fi o prostie să resping un proiect pe care aş putea să îmi doresc să îl fac peste câţiva ani. Însă, nu am niciun plan de a scrie un nou roman din seria Harry Potter în viitorul apropiat şi consider că am încheiat povestea lui Harry în cele şapte cărţi deja publicate”, a declarat J.K. Rowling.