J.K. Rowling militează împotriva independenţei Scoţiei

Scriitoarea J.K. Rowling, cel mai bine vândut autor din Marea Britanie şi autoarea seriei ”Harry Potter”, a donat un milion de lire sterline campaniei împotriva independenţei Scoţiei, opinând că acesteia îi este mai bine în cadrul Regatului Unit. J.K. Rowling locuieşte în capitala scoţiană, Edinburgh, şi se va afla printre cei aproximativ patru milioane de alegători care vor decide, la referendumul din 18 septembrie, dacă Scoţia ar trebui să pună capăt legăturii sale de 307 ani cu Anglia. ”Cu cât am citit mai mult dintr-o varietate de surse independente şi imparţiale, cu atât am ajuns la concluzia că, deşi independenţa ne-ar putea oferi oportunităţi, pentru că orice schimbare aduce oportunităţi, ea comportă şi riscuri serioase”, afirmă scriitoarea într-o declaraţie postată pe site-ul său. Ulterior, un purtător de cuvânt al campaniei Better Together a confirmat că J.K. Rowling a donat un milion de lire sterline pentru campanie.

PARIU POLITIC Referendumul pentru independenţa Scoţiei îi înflăcărează pe patrioţii ambelor tabere. Un bărbat din Surrey, Anglia, a pariat 400.000 de lire sterline, aproape 500.000 de euro, pe faptul că scoţienii vor vota împotriva independenţei ţării faţă de Regatul Unit. Acesta pare a fi cel mai mare pariu politic făcut vreodată. Recordul precedent era de 200.000 de lire sterline, tot pe un vot negativ în referendumul scoţian, iar aceeaşi sumă a fost pariată de un client pe faptul că David Cameron va deveni liderul conservatorilor. După aceste pariuri, cota pentru ”NU” la referendumul scoţian a scăzut la 1/5, în timp ce aceea pentru ”DA” este de 10/3. Pe 18 septembrie, alegătorii cu drept de vot vor trebui să răspundă la întrebarea ”Ar trebui Scoţia să fie o ţară independentă?”.