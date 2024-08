JO 2024: România a cucerit aurul la canotaj opt plus unu feminin

România a cucerit aurul la opt plus unu feminin la Jocurile Olimpice de la Paris, sâmbătă, după ce a dominat finala probei regine a canotajului.



România, în formula Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu, s-a impus cu timpul de 5 min 54 sec 39/100, terminând cu mai mult de o barcă avans faţă de Canada (Jessica Sevick, Caileigh Filmer, Maya Meschkuleit, Kasia Gruchala-Wesierski, Avalon Wasteneys, Sydney Payne, Kristina Walker, Abby Dent, Kristen Kit), campioana olimpică en titre, înregistrată din 5 min 58 sec 84/100.



Medaliile de bronz au revenit Marii Britanii (Heidi Long, Rowan McKellar, Holly Dunford, Emily Ford, Lauren Irwin, Eve Stewart, Harriet Taylor, Annie Campbell-Orde, Henry Fieldman), în 5 min 59 sec 51/100.



În urmă cu trei ani, la Tokyo, România ocupa doar locul şase în finală, după ce în serii stabilise un nou record mondial şi olimpic (5:52.99).



Ultima medalie olimpică a României în această probă - bronz - data din 2016, de la Rio.



România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin. Sâmbătă vor avea loc finalele la opt plus unu feminin şi opt plus unu masculin



Canotajul are acum cinci medalii la JO 2024, două de aur şi trei de argint.