Joachim Low nu are dubii în privinţa victoriei cu Grecia

Victoria categorică obţinută vineri seară, cu Grecia, 4-2 în sferturile CE din Polonia şi Ucraina, l-a determinat pe selecţionerul Germaniei, Joachim Low, să declare că nu există niciun dubiu asupra faptului că echipa sa a meritat victoria. „Este o performanţă excelentă să ajungem în semifinale pentru a patra oară consecutiv. Avem cea mai tânără echipă din turneu, cu un potenţial enorm. Nu există niciun dubiu că am meritat victoria. Grecia a marcat două goluri cu o singură ocazie. Noi am avut multe, am ştiut să ne păstrăm calmul şi am dominat clar“, a declarat Low, care a considerat că Mesut Ozil a fost desemnat pe merit jucătorul meciului. Low crede că a fost ziua potrivită pentru a face schimbări în echipă şi i-a lăudat pe Reus, Klose şi Schurrle, care au jucat foarte bine, primii doi reuşind să şi marcheze. Deşi specialiştii consideră Germania mare favorită la titlu, Low nu este de acord cu acest lucru, considerând că şi celelalte formaţii sunt foarte bune.

KHEDIRA CONSIDERĂ CĂ GERMANIA ŞI-A FĂCUT SINGURĂ VIAŢA GREA. Mijlocaşul lui Bayern Munchen şi al naţionalei Germaniei, Sami Khedira, a declarat că fotbaliştii germani şi-au făcut singuri “viaţa grea” după pauza meciului cu Grecia, câştigat cu scorul de 4-2, vineri, la Gdansk, în sferturile de finală ale EURO 2012. „Suntem foarte fericiţi pentru victorie, dar după pauză ne-am făcut viaţa foarte grea. După ce ei au egalat, am reuşit să revenim şi am meritat să câştigăm, deşi putea fi mult mai uşor. Am avut multe ocazii şi am jucat foarte bine. În semifinale, cu Anglia sau Italia, nu va fi uşor, dar dacă suntem la potenţial maxim, va fi greu să fim învinşi“, a spus Khedira.