Joan Rivers va fi înmormântată alături de un covor roşu

Actriţa americană Joan Rivers, care a murit joi, la vârsta de 81 de ani, va fi înmormântată duminică alături de un covor roşu, care va fi folosit la ceremonia funerară şi va fi rulat apoi de mai mulţi membri ai familiei vedetei, inclusiv de fiica sa, Melissa. Înmormântarea va avea loc duminică, la Templul Emanu-El din Manhattan, New York. Potrivit unei surse citate de UsMagazine.com, membrii familiei vedetei, inclusiv fiica acesteia, Melissa Rivers, şi prietenii cei mai apropiaţi vor desfăşura un covor roşu în timpul ceremoniei funerare, care va fi apoi îngropat alături de sicriul actriţei. Aceeaşi sursă a declarat că multe celebrităţi şi-au confirmat deja prezenţa la înmormântarea vedetei. Joan Rivers a declarat în trecut că îşi doreşte ca înmormântarea sa să fie un evenimnet monden demn de Hollywood. În cartea sa de memorii din 2012, intitulată "I hate everyone... Starting with Me" ("Urăsc pe toată lumea... Începând cu mine însămi", n.r.), Rivers scria: "Când voi muri (da, Melissa, ziua aceea va veni şi, da, totul este pe numele tău), vreau ca înmormântarea mea să fie un eveniment monden uriaş, cu lumini, cu camere de luat vederi, cu acţiune".