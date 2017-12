Joaquin Phoenix, posibil vampir

Actorul american va reveni pe marile ecrane în filmul ”Abraham Lincoln: Vampire Hunter”, în care va interpreta rolul unui vampir. Joaquin Phoenix, care nu a mai fost văzut pe platourile de filmare din 2008, când a jucat în lungmetrajul ”Two Lovers”, pare tentat să se alăture distribuţiei filmului ”Abraham Lincoln: Vampire Hunter”, ce va fi realizat pe baza romanului omonim scris de Seth Grahame-Smith. Filmul va fi regizat de Timur Bekmambetov şi va fi produs de Tim Burton. Potrivit unor surse de la Hollywood, Joaquin Phoenix va juca rolul vampirului Henry Sturges, care se împrieteneşte cu preşedintele american Abraham Lincoln şi pe care îl învaţă cum să vâneze vampiri. Participarea lui Joaquin Phoenix la acest proiect nu a fost deocamdată confirmată. Rolul lui Lincoln nu va fi jucat de Eric Bana, aşa cum anunţase presa de specialitate în luna decembrie, ci de actorul Benjamin Walker.

Deşi Joaquin Phoenix a anunţat în 2008 că renunţă definitiv la actorie pentru a-şi construi o carieră în muzica rap, actorul american a fost protagonistul filmului ”I\'m Still Here” (2010), considerat un fals documentar, regizat de cumnatul său, Casey Affleck. Fratele actorului River Phoenix, decedat în urma unei supradoze de droguri în 1993, Joaquin Phoenix a fost nominalizat la premiile Oscar în 2006, pentru rolul titular din filmul ”Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash”. Joaquin Phoenix fusese anterior nominalizat la premiile Oscar pentru rolul din filmul ”Gladiatorul”. De asemenea, el a înregistrat un album cu coloana sonoră a filmului ”Walk the Line”, pentru care a câştigat un premiu Grammy.