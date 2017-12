Joc cu personaje Disney

Studioul american Disney are un potenţial imens pentru jocuri, pe care nu s-a jenat să-l valorifice de-a lungul timpului. Nu reprezintă o surpriză nici iniţiativa de a crea jocul multiplayer Disney Universe, special pentru cei mici. Jucătorii îşi vor putea alege un avatar costumat ca un personaj din celebrele desene animate Disney. Acţiunea va avea loc pe niveluri inspirate din filmele faimoase ale companiei, atât cele animate, cât şi cele de ficţiune. Vor fi incluse chiar şi producţiile realizate în colaborare cu studiourile Pixar. Jucătorii vor putea alege între 40 de costume ale personajelor făcute celebre de filme ca “Lilo and Sitch”, “Alice in Wonderland”, “Monsters Inc” sau “Tron”, nivelurile fiind împărţite pe şase lumi. Noi niveluri sau costume vor fi oferite şi după lansare, prin intermediul pachetelor DLC. Jocul Disney Universe va fi lansat în această toamnă, pentru PC, Xbox 360 şi PlayStation 3.