„Joc de culori”, la Galeriile de Artă „Amfora”

La Galeriile de Artă „Amfora” din cadrul Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale se vernisează, în această seară, de la ora 17.00, o expoziţie de pictură intitulată „Joc de culori“, semnată de Vasilica Pop - preşedinte al Asociaţiei Artiştilor Plastici „Amfora”, Eugenia Coman, Niculina Dobre şi Ecaterina Hălmăgeanu. Vernisajul va fi susţinut de către criticul de artă Florica Cruceru. Lucrările celor patru expozante, care şi-au propus să invite publicul iubitor de artă la un nou joc de culori - în urmă cu trei ani, Vasilica Pop, Nina Dobre şi Katy Hălmăgeanu, au prezentat pe simeze „Joc de culori” - surprind, cu precădere, peisaje şi flori.

Vasilica Pop a urmat cursurile Şcolii Populare de Arte din Constanţa, la clasa profesorului Mihail Vătămanu (1978-1980). Aceasta este membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici „Amfora” din 2005, participînd la toate expoziţiile de grup şi colective ale acesteia. De la începutul acestui an, Vasilica Pop este preşedintele Asociaţiei „Amfora”. Eugenia Coman a studiat pictura cu Aurelia Gheaţă, fiind membră a Asociaţiei „Amfora” din anul 1985. Subiectele sale predilecte sînt florile şi peisajele pe care le realizează în acuarelă. În urmă cu patru ani, Eugenia Coman a fost distinsă cu premiul „Amfora”. Niculina Dobre este membră a Asociaţiei „Amfora” de şase ani. La Liceul de Artă din Constanţa, ale cărei cursuri le-a urmat timp de doi ani, i-a avut ca profesori pe Sabina Tamaş şi Nicolae Rădulescu. Absolventă a Facultăţii de Filozofie, secţia Sociologie, a Universităţii Bucureşti (promoţia 1974), Niculina Dobre a urmat cursurile Şcolii de Arte din Constanţa, promoţia 1980, la clasa profesorilor Mihai Vătămanu şi Petru Nichita, iar în anul 2003, a participat, tot la Şcoala de Arte din Constanţa, la un alt curs de specializare în pictură, sub îndrumarea profesoarei Gabriela Gheorghe. Ecaterina Hălmăgeanu, licenţiată a Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii Galaţi, a absolvit Şcoala de Arte Constanţa, în 1990, la clasa profesorului Gheorghe Caruţiu. În acelaşi an, aceasta a devenit şi membră a „Amforei”.

Expoziţia „Joc de culori”, la care îşi aduc contribuţia patru membre ale Asociaţiei Artiştilor Plastici „Amfora”, Eugenia Coman, Niculina Dobre, Ecaterina Hălmăgeanu şi Vasilica Pop, poate fi vizitată pînă pe 9 septembrie, între orele 08.00 şi 15.30.