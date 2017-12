Joc de şase puncte pentru Săgeata

Aflată în lupta pentru menţinerea în prima ligă, Săgeata Năvodari întâlneşte în această seară, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1), una dintre contracandidatele din zona periculoasă a clasamentului Ligii 1, Concordia Chiajna, în deplasare, în etapa a 15-a. Chiar dacă vine după două înfrângeri consecutive, echipa pregătită de Tibor Selymes are drept obiectiv câştigarea celor trei puncte, care i-ar permite să revină la mijlocul ierarhiei interne. Una dintre armele ofensive ale năvodărenilor este Viorel Dinu, care a evoluat în urmă cu două sezoane pentru Concordia. „Nu este prima oară când joc împotriva celor de la Concordia, după ce am plecat de la Chiajna. Am făcut-o şi în sezonul trecut, cu Universitatea Cluj, şi am reuşit să câştig. Sper să se repete povestea şi de această dată. Culmea, pe terenul de la Chiajna nu prea am marcat nici când evoluam pentru Chiajna, mai mult o făceam în deplasare. Îmi doresc însă foarte mult să înscriu în meciul de vineri”, a spus atacantul Viorel Dinu. Jucătorul în vârstă de 33 de ani speră ca gruparea de pe litoral să înceapă meciul bine şi să nu mai primească gol în debut. „Este foarte important să avem un start bun de partidă. Dacă am reuşi să jucăm mereu cum o facem în repriza secundă, ar fi excelent. Nu ştiu ce se întâmplă, dar începem să jucăm cu adevărat abia când suntem cu cuţitul la os. De fiecare dată când am pornit cu dreptul şi am marcat, cu Viitorul şi cu Oţelul Galaţi, am câştigat. În schimb, cu Ceahlăul Piatra Neamţ şi cu Astra Giurgiu, am încasat goluri rapid şi, chiar dacă am revenit după pauză, nu am obţinut puncte, deşi nu este puţin lucru să marchezi de trei ori în poarta giurgiuvenilor”, a adăugat Viorel Dinu. Atacantul este convins că lupta pentru menţinerea în prima ligă se va da până în ultima etapă. „Sunt şapte-opt echipe în zona periculoasă şi totul este posibil”, a explicat Viorel Dinu.

Echipa probabilă de start a Săgeţii: Panagopoulos - Peteleu, L. Munteanu, Mera, I. Filip - Muzac, Vezan - Florean, V. Dinu, Fl. Achim - M. Roman II.