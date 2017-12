Joc pe viaţă şi pe moarte pentru FC Farul

La doar trei zile după ce a preluat conducerea tehnică a Farului, cuplul de antrenori format din Ion Răuţă şi Bănică Oprea a făcut o primă analiză a stadiului în care se află echipa de pe litoral. Cei doi tehnicieni sunt convinşi că elevii lor pot să dea semnalul redresării chiar de sâmbătă, când vor evolua în fieful Dunării Galaţi, în etapa a 22-a a Ligii a II-a.

„Va fi foarte greu, mai ales că avem probleme mari de efectiv, dar mergem la Galaţi cu speranţa că putem schimba ceva şi să ne întoarcem acasă cu puncte. Pare aproape imposibil, dar este una dintre ultimele şanse să ne revenim şi să luptăm pentru evitarea retrogradării. Este foarte important să luăm puncte la Galaţi, mai ales că vom avea o pauză de două săptămâni, în care avem ceva timp să mai lucrăm la jocul echipei. Au rămas multe urme din mandatul fostului antrenor, dar am lucrat în ultimele trei zile pentru a îmbunătăţi jocul. Se văd unele trasee de atac, dar avem încă multe probleme şi se simte crisparea la construcţie”, a spus Răuţă, carev va merge pe mâna juniorilor din cadrul Centrului de Copii şi Juniori al FC Farul: „Am vrut să văd mai mulţi jucători de la juniori, dar, din păcate, i-am primit la un singur antrenament. Ştiu că au meci important la finalul săptămânii, dar mai important decât jocul decisiv de la seniori nu există. Eu am urmărit toate meciurile juniorilor din acest sezon şi am văzut la grupa cea mai mare un nucleu de jucători cu potenţial, care pot fi viitorul Farului. Trebuie să avem grijă de ei şi să le dăm şansa de a creşte. Cu siguranţă, la meciul de la Galaţi voi convoca doi juniori pentru a completa lotul”. Antrenorul principal al grupării de pe litoral şi-a făcut calculele pentru evitarea retrogradării fără să mizeze pe cele trei puncte pe care FC Farul ar trebui să le primească la “masa verde”, în meciul cu Sportul Studenţesc Bucureşti: „Soluţiile sunt foarte puţine, pentru că nu avem timp la dispoziţie. Nu avem cum să facem transferuri şi trebuie să ne descurcăm cu actualul lot de jucători. În privinţa clasamentului, suntem pe ultimul loc, cu zece puncte, la cinci puncte de următoarea clasată. Până acum s-a mers pe supoziţii, că se mai retrag echipe, că vom fi primi puncte pentru meciul cu Sportul sau că Rapid Suceava va pierde trei puncte la masa verde în partida cu FC Botoşani, dar până când aceste decizii nu vor fi pe hârtie, nu trebuie să le luăm în calcul”.

DIFERENŢĂ MARE. Revenit în curtea grupării de pe litoral, Bănică Oprea, crede să retrogradarea încă poate fi evitată: „Mă simt ca acasă şi pentru mine este o onoare că sunt din nou la Farul. Din păcate, echipa trece printr-o perioadă nefericită, dar sper ca prin micul meu aport să pun umărul la salvarea de la retrogradare. Nu mă gândeam niciodată că Farul va ajunge în postura aceasta, dar sunt convins că ne putem salva. Nu este o misiune imposibilă”, a spus Bănică Oprea, adăugând că este o diferenţă mare între actuala echipă şi cea din anii ’90: „Pe vremea mea, era o atmosferă foarte bună, în vestiar şi pe teren, existau jucători cu experienţă de la care aveai ce învăţa. M-a durut sufletul când am văzut că Farul nu reuşeşte să mai câştige un meci”.