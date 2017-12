Joc slab și egal fără goluri pentru FC Farul

După două victorii chinuite, cu Axiopolis Cernavodă și Delta Dobrogea Tulcea, ambele cu scorul de 2-1, FC Farul Constanța a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida de verificare disputată ieri, pe teren propriu, în compania ocupantei locului 7 în Seria 2 a Ligii a III-a, Înainte Modelu. Constănțenii au făcut o primă repriză extrem de slabă, fiind dominați clar de oaspeți, care și-au creat câteva ocazii importante de a marca. Cu două minute înainte de pauză, un fundaș călărășean a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, dar centralul Florin Miron a acceptat ca acesta să fie înlocuit, conform înțelegerii făcute între cele două echipe. După pauză, Jianu a avut prima oportunitate importantă pentru FC Farul, însă șutul său a trecut pe lângă vinclu. Cu jumătate de oră înainte de final, antrenorul Marian Dinu a făcut mai multe schimbări, iar acest lucru s-a simțit rapid, trei dintre cei nou intrați colaborând la cea mai mare ocazie a partidei, în min. 63. Lansat perfect de Buzea, R. Neagoe a șutat în portar, mingea a sărit la Giurgiu, care a trimis-o spre poartă, însă un fundaș advers a respins de pe linia porții. A fost singurul șut pe spațiul porții al gazdelor, în timp ce călărășenii și-au mai creat câteva șanse importante în ultimele minute.

Pentru FC Farul au evoluat următorii jucători: Olaru (46 V. Neagu) - Băjan, D. Ciobanu, Tudorache (57 Buzea), Szalkai - Pîslaru (57 Plămadă), Ochia, Cîrstoiu, Vieru (57 Muscă) - Enciu (57 Giurgiu), Jianu (57 R. Neagoe). Au arbitrat: Florin Miron - Silviu Gheorghe și Iulian Barbu. De la FC Farul au absentat Al. Grigoraș, Fl. Pătrașcu și Cl. Popa, toți din cauza problemelor medicale.

„UN REZULTAT RUȘINOS”

La finalul jocului, antrenorul principal al Farului, Marian Dinu, s-a declarat mulțumit de faptul că a avut la dispoziție o parte dintre jucătorii care s-au confruntat cu probleme medicale în ultima perioadă. „A fost un meci destul de bun, iar îmbucurător este că încep să revină jucătorii care au avut probleme medicale. Îl avem și pe Bolat, sperăm să se rezolve și cu Cioinac, iar în cele zece zile pe care le mai avem la dispoziție până la primul meci oficial trebuie să punem la punct jocul echipei. Din păcate, niciuna dintre cele trei partide de verificare de până acum nu am disputat-o în condiții normale. Mai jucăm sâmbătă, în deplasare, la Dunărea Călărași, când sperăm să ne apropiem de formula de start din campionat”, a spus tehnicianul constănțean. „A fost mai greu decât ne așteptam, am întâlnit un adversar agresiv, noi nu am prins o zi bună și rezultatul este rușinos. Nu au mers relațiile de joc și nici atitudinea nu a fost cea mai bună, plus că suntem în urmă cu pregătirea. Nu avem însă nimic de pierdut în campionat și vom încerca să câștigăm cât mai multe puncte”, a adăugat portarul Vlad Neagu.