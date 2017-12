Jocul „de-a răzgîndacul” face găuri în tavan

Pentru constănţenii care stau la ultimul etaj al blocurilor, un acoperiş stricat poate reprezenta un adevărat coşmar. Fie firmele angajate să îl repare nu îşi fac treaba cum ar trebui, fie materialele achiziţionate sînt de proastă calitate, cert este că, în majoritatea cazurilor, apartamentele de la ultimele nivele au întotdeauna probleme din cauza izolaţiei deficitare. Una dintre metodele de a scăpa de pagubele cauzate de un acoperiş cu deficienţe este mansardarea blocului. Aşa s-a gîndit să facă, în luna septembrie a anului trecut, şi asociaţia de proprietari a blocului FD 19, care a încheiat un contract cu SC Mans Euroconstruct, pentru mansardarea blocului. “Au venit la noi şi ne-au propus să mansardeze blocul şi să efectueze şi alte lucrări de întreţinere. Am acceptat, mai ales că noi nu trebuia să plătim nimic, totul se făcea pe cheltuiala lor”, a declarat Aurelia Căciulă, o locatară. Potrivit contractului, societatea mansarda blocul, îi făcea izolaţia termică exterioară, zugrăvea scara interioară, monta uşă şi interfon la intrare, înlocuia la subsol reţelele RAJA şi RADET, refăcea spaţiul verde din jurul blocului, pava intrarea în bloc şi schimba cutiile poştale. În urma lucrărilor efectuate de Mans Euroconstruct, blocului care iniţial a avea trei etaje i-a mai fost adăugat un nivel. “Acum avem patru etaje. Ultimul etaj aparţine societăţii de construcţii şi are patru apartamente. Două dintre ele au fost deja vîndute şi acum se locuieşte în ele. Nu ne deranjează însă acest aspect, ci faptul că în urma construcţiilor, Mans ne-a lăsat tavanele pline de găuri. Toate apartamentele de la etajul trei au găuri în plafon şi nu a venit nimeni să le repare, cu toate că în contract se prevede că toate pagubele provocate de construirea mansardei vor fi reparate de societate. Acum stăm cu găurile în tavan şi aşteptăm, poate-poate se vor gîndi să ni le repare”, a adăugat Căciulă. Mai mult, locatarii se plîng că, din cauza faptului că noile apartamente nu au fost racordate la electricitate, ei sînt nevoiţi să plătească lumina consumată în acestea. “A fost trasă lumina de la casa scării şi acum noi plătim şi ce se consumă la etajul patru. În plus, deşi au montate apometre, încă nu se iau în considerare, deci tot noi plătim şi apa consumată. În ceea ce priveşte lucrările la subsol… nici măcar nu s-au atins”, afirmă Constantin Boz, locatar al blocului FD 19. După ce locatarii şi-au dat acordul pentru începerea construcţiei, contractul a fost semnat între reprezentantul societăţii Mans Euroconstruct, administratorul Iancu Pancă, şi administratorul blocului, Niculina Bădulescu. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean în Construcţii (IJC) Constanţa, modificarea unei construcţii prin adăugarea unui etaj este legală, atît timp cît societatea are un proiect şi a obţinut toate avizele necesare, inclusiv autorizaţia de construire.

Administratorul… ia-l de unde nu-i!

Dacă administratorul Pancă a fost cît se poate de deschis, a dat toate explicaţiile necesare şi a prezentat hîrtiile aferente lucrărilor, adiminstratorul Niculina Bădulescu - cea care ar fi trebuit să fie direct interesată de soarta locatarilor - a fost, cu toate eforturile, imposibil de contactat. “Avem toate actele în ordine. Proprietarii care au început să se plîngă şi ne ameninţă cu reclamaţii sînt nebuni. Noi am stipulat în contract că vom repara toate pagubele produse însă, atunci cînd ne-am dus la ei cu notarul şi muncitorii, ne-au zis că ştiu ei nişte zugravi şi că vor să se ocupe singuri de reparaţii. Prin urmare am convenit să acordăm despăgubiri familiilor de la etajul trei, în valoare de 2.000 de lei. Atît ne-ar fi costat pe noi dacă reparam un aparatment. Ei au venit după aia şi au vrut mai mulţi bani. Familiei Căciulă i-am cumpărat chiar şi o uşă nouă pentru că cea veche se deteriorase din cauza lucrărilor făcute de noi. Singura noastră greşeală a fost că am mers pe încredere şi nu i-am pus să semneze că au primit banii. Dar noi sîntem firmă serioasă şi nu ne permitem să avem clienţi nemulţumiţi, deoarece ar dăuna afacerii. În oraşul Constanţa am mansardat circa 60 de blocuri şi nu s-a plîns nimeni. În blocul respectiv am investit 50.000 de euro, banii firmei şi am făcut tot ce era trecut în contract, inclusiv subsolul. La Electrica avem dosarul în curs de lucru şi de aceea nu am putut racorda noile apartamente la reţeaua electrică, dar ceea ce s-a consumat vom plăti noi, nu locatarii”, a declarat administratorul Mans Euroconstruct, Iancu Pancă. Cu alte cuvinte, potrivit sistemului românesc, locatarii nemulţumiţi au rămas şi fără reparaţii, şi cu găuri, căci muncitorii pe care locatarii voiau să-i angajeze, şi care ar fi trebuit să le ia jumătate din suma pe care le-ar fi plătit-o Mans Euroconstruct, au dat bir cu fugiţii în momentul în care au văzut că au mult de muncă! Acum locatarii recunosc că adevăratul factor de decizie, administratorul, care ar fi trebuit să-i sfătuiască, i-a lăsat singuri şi… a dispărut în ceaţă. Cine nu are un administrator ca lumea, să-şi cumpere (sau să facă un contract pe care să-l respecte)!