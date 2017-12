„Jocul morții“ ia amploare. Autoritățile acționează cu mănuși!

09:56:46 / 05 Aprilie 2017

mda

lucrez la patron si la cate biruri si piedici are dansul de la stat nu prea cred ca o sa poata sa ne dea liber decat de rusalii. Am ajuns tara de rahat : privatul se agita sa produca si parazitii de bugetari au parte de mariri de salarii si de vacante numai. Cunoastem , unii bugetari chiar muncesc pentru mica lor leafa , dar ieri am stat la o coada imensa si madama ce trebuia sa ma rezolve cu hartogaria juca pe monitor solitaire.