Jocul Viitorului scârţâie fără titularii din tur

Numeroasele absenţe din lotul Viitorului sunt resimţite, din păcate, în jocul formaţiei constănţene, mai ales împotriva formaţiilor care au în componenţă mulţi jucători experimentaţi. Banoti, Hertu şi chiar Pantelie - accidentaţi de mai multă vreme, cărora la acest meci şi s-a adăugat şi Chiţu (răcit), au înscris împreună 11 goluri, iar soluţiile pe banca de rezervă ori nu au confirmat ori nu au încă destulă experienţă. După ce reuşise să termine neînvinsă confruntările de pe teren propriu cu Săgeata Năvodari, Concordia Chiajna şi Ceahlăul Piatra Neamţ, adică singurele echipe care se află în cărţile promovării, Viitorul a pierdut neaşteptat, luni, scor 1-2, cu CS Otopeni, formaţia bucureşteană fiind singura care i-a luat echipei antrenată de Cătălin Anghel toate cele şase puncte. Afectat de deznodământul jocului, în care cu puţină şansă ar fi putut obţine măcar un punct, Cătălin Anghel crede că cel mai important este ca echipa să fi învăţat ceva din acest eşec. „Avem nevoie de mentalitate şi siguranţă în joc. Am avut şi un penalty ratat, iar în final, cu un jucător în plus, nu am fost lucizi. Trebuie să trecem peste înfrângere, să învăţăm din greşeli. Nu trebuia să facem atâtea greşeli. Trebuie să eliminăm cât mai multe din aceste greşeli. Cel mai important este de acum meciul de la Bucureşti, cu Juventus“, a spus tehnicianul Viitorului.