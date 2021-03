Jocurile de masă preferate de jucătorii din cazinouri

Platformele de cazinou din mediul online le oferă jucătorilor variate modalități de relaxare. De altfel, atunci când un jucător își alege un site cu jocuri de cazinou, acesta trebuie să țină cont și de calitatea ofertelor de jocuri (pe https://cazinoro.com/ găsești o serie de platforme cu licență și opțiuni diferite). 91% dintre jocurile preferate de jucători sunt foarte populare printre aceștia, iar 9% sunt jocuri de masă mai puțin cunoscute. Citește în continuare și află care tip de joc se poziționează pe primul loc în topul popularității!

Ce jocuri sunt preferate de jucătorii de pe platformele online de cazinou?

La finalul listei jocurilor populare printre jucătorii de pe site-urile digitale de casino se plasează jocurile de Sic Bo, War și Red Dog. Aproximativ 9% dintre jucători preferă aceste variante de jocuri dat fiind faptul că reprezintă o provocare prin regulile diferite și modalitățile de joc.

O categorie aparte din jocurile mai puțin cunoscute este reprezentată de craps – 6% dintre jucători preferă să joace acest tip de jocuri de noroc. În special, jucătorii din SUA îl preferă, dar și jucătorii din Asia și Europa au început să îl includă pe lista lor de favorite. În ciuda faptului că nu se compară cu versiunea live, faptul că în cazul acestui gen de jocuri nu există un avantaj al casei constituie un avantaj major care îl poziționează în top 5 variate de relaxare în cazinou.

Variantele de baccarat (standard și din live casino) au reușit să atragă 9% dintre jucătorii din cazinouri. Printre argumentele invocate de jucători se numără avantajul foarte mic al casei (1, 06% pe pariul pe bancher și 1, 24% pe cel al jucătorului). Un alt motiv este reprezentat de introducerea versiunilor live care intensifică trăirile jucătorilor în timpul jocului. De asemenea, numărul crescut de variante îi determină pe jucători să încerce acest gen de joc de cazinou (Mini-Baccarat, Puncto Banco, No Commission Baccarat, Baccarat Banque și multe altele).

Poker-ul a atras peste 21% dintre jucătorii din cazinouri, iar motivele pentru care aceștia au ales într-un număr atât de ridicat sunt numeroase. Printre acestea se numără diversitatea variantelor (Hold’em, Stud, Draw etc), dar și avantajul casei mic în cazul anumitor variante. De exemplu, Three Card Poker are un avantaj al casei de 1,5%, în timp ce Gai Pow Poker vine cu un avantaj al casei de 2, 5%. Video poker-ul poate ajunge până la 0,5%, dar unele versiuni ajung până la 5%.

Pe poziția secundă în topul preferințelor jocurilor de cazinou se află ruleta, cu 24% din numărul jucătorilor. Variantele franceză și europeană, care au un avantaj al casei de numai 2, 76% sunt preferate de jucători, în timp ce varianta americană (cu un avantaj al casei de 5, 2%) rămâne îndrăgită în cazinourile din SUA. Faptul că versiunile de live casino care sunt susținute de Evolution Gaming, Playtech, Ezugi, Netent și Pragmatic Play sunt excepționale a convins jucătorii să se orienteze către acest tip de jocuri de noroc.

Blackjack-ul este cel mai jucat tip de joc de cazinou, procentajul fiind de 31%. Nu doar faptul că dispune de posibilitatea de a scădea avantajul casei până la 0,5%, ci numărul mare de variante disponibile sunt motive care au condus la creșterea popularității acestui joc în cazinourile online. Iar variantele din live casino chiar se ridică la nivelul celor din cazinourile reale, plus că aici pot fi jucate și versiuni VIP.

În funcție de avantajele oferite, fiecare dintre aceste jocuri au reușit să se claseze pe o poziție mai bună sau mai puțin bună în topul preferințelor. Indiferent de opțiunea aleasă, toate au în comun un elemente: îi oferă jucătorului posibilitatea de a se distra la maxim.