Jocurile de noroc online ar putea fi autorizate în România

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) analizează reglementarea şi autorizarea jocurilor de noroc online şi va permite constituirea unor firme de profil în România dacă va putea controla colectarea, a declarat secretarul de stat în MFP Bogdan Drăgoi. \"După ce am modificat legislaţia am avut o creştere spectaculoasă a veniturilor din jocuri. Vrem să majorăm şi mai mult încasările (...) Analizăm reglementarea şi autorizarea jocurilor online şi, dacă reuşim să controlăm colectarea, le vom reglementa\", a spus Drăgoi. El a arătat că, de la jumătatea anului trecut, când a fost modificată legislaţia românească în domeniul jocurilor de noroc clasice şi majorate taxele de autorizare şi funcţionare, şi până în prezent, veniturile au însumat 550 de milioane lei, faţă de 120 de milioane lei pe întreg anul 2008. Legislaţia românească nu permite, dar nici nu interzice jocurile online transfrontaliere, însă nu permite organizarea jocurilor online de companii din România. Drăgoi a spus că nu are estimări privind valoarea pariurilor online lansate de români pe site-urile de jocuri internaţionale. Surse din piaţa jocurilor afirmă însă că estimările pentru anul trecut plasează valoarea sumelor jucate online de români la 500 de milioane euro. În schimb, la nivelul Comisiei Europeane se urmăreşte o reglementare unitară a jocurilor de noroc online, în principal cele transfrontaliere. La începutul anului, comisarul european pentru piaţa internă, Michel Barnier, a promis că va lansa o procedură de consultare privind pariurile online, după ce o serie de deputaţi ai Parlamentului European au solicitat o reglementare unitară, care ar permite o mai bună gestionare. CE nu a permis însă nici restricţionarea de către statele membre a accesului pe pieţele interne ale jocurilor de noroc online tranfrontaliere. Cele mai multe companii de jocuri de noroc şi pariuri online au sediul sau serverele în Malta, Insula Man, Gibraltar sau Antilele Olandeze. În eventualitatea unei reglementări comune care să instituie accesul în condiţii bine definite la jocuri online pentru toţi cetăţenii UE, statele membre vor concura, practic, pentru a găzdui companiile de profil, întrucât acestea vor aduce venituri semnificative la bugetele naţionale.