Jocurile Olimpice, principala ţintă pentru Cosmin Simion

Constanţa continuă să fie o pepinieră perfectă pentru sporturile pe apă, Cosmin Simion reuşind performanţe excelente la Campionatul European de kaiac-canoe pentru juniori, competiţie desfăşurată, la sfârşitul săptămânii trecute, la Moscova. Sportivul în vârstă de 18 ani legitimat la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Agigea, care a cucerit anul trecut titlul mondial şi cel european la juniori, în proba de canoe 4, pe distanţa de 1.000 m, a venit în acest an cu trei medalii din capitala Rusiei. Simion a obţinut o medalie de aur la canoe 4 pe distanţa de 1.000 m, alături de Adrian Grozuţă, Paul Pricop şi Andrei Seri, şi două medalii la canoe 2, ambele alături de Adrian Grozuţă: aur pe distanţa de 1.000 m şi argint pe distanţa de 500 m.

„Am avut emoţii, ca la fiecare concurs, dar am uitat de ele în momentul în care am plecat în cursă. La canoe 4 mă aşteptam să câştigăm medalia de aur, dar la canoe 2 a fost o mică surpriză. Oricum, am muncit mult, cu ambiţie şi seriozitate, şi de aceea au venit şi rezultatele. Pentru mine a fost ultimul an de juniorat, dar mă simt pregătit să trec la următorul nivel. Va fi mult mai greu la seniori, dar primul meu obiectiv va fi calificarea la Jocurile Olimpice din 2012, chiar dacă puţini reuşesc o astfel de performanţă în primul an de seniorat. Dacă nu voi reuşi, mă voi revanşa peste patru ani”, a spus sportivul legitimat la LPS “Nicolae Rotaru - CS Agigea, care va lua startul, începând de azi, la Campionatele Naţionale rezervate juniorilor, de la Piteşti.

„Medalia de la canoe 4 era normală după rezultatele de anul trecut. Mai spectaculoasă a fost reuşita de la canoe 2. Ambele curse au fost câştigate detaşat, la distanţă de aproape două secunde faţă de următoarea clasată. Rezultate sunt cu atât mai importante cu cât s-a concurat în condiţii imposibile, la 40 de grade Celsius. Nici cazarea nu s-a ridicat la nivelul aşteptat, pentru că nu a existat aer condiţionat în camere. Cosmin este o speranţă pentru Jocurile Olimpice, dar cred că pentru cele din 2016. Cu mentalitatea sa şi cu dorinţa de a câştiga pe care ne-a arătat-o sunt convins că va reuşi şi la seniori”, a spus antrenorul Ionel Raţă.