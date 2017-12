Jocurile video, motiv de divorţ

Un număr din ce în ce mai mare de mariaje sunt distruse de jocurile video. Femeile intentează cereri de divorţ deoarece soţii lor petrec prea mult timp jucându-se pe calculator. În Marea Britanie, 15% dintre femeile care menţionează comportamentul iraţional ca motiv pentru divorţ sunt de părere că soţii lor pun jocurile pe primul loc. În particular, unele femei dau vina pe World of Warcraft pentru eşecul în căsnicie, deoarece acest joc le permite utilizatorilor să îşi creeze propriul personaj, pentru aventuri mitice. Un alt joc vinovat de divorţuri este Call of Duty, în care jucătorii se luptă în diverse zone de război.

Jocurile au fost criticate şi în trecut, unele păreri fiind că acestea pot crea o dependenţă mai mare decât cea de cocaină. Una dintre femeile care a dat vina pe jocuri pentru divorţul său a declarat că soţul ei a început să se joace din ce în ce mai mult, până ce ea nu a mai putut suporta. “Când a devenit serios, se juca până la opt ore în fiecare zi. Încercam mereu să îl fac să înceteze, dar nu şi-a dat seama că are o problemă decât atunci când i-am spus că vreau să plec. Atunci a fost însă prea târziu”, a declarat femeia. La rândul său, Ryan G Van Cleave, un expert în dependenţa de jocuri video, a declarat că mulţi parteneri nu realizează că jocurile pot crea dependenţă. “Problema cu care soţii se confruntă este că nu tratează acest lucru ca pe o dependenţă. Cel care se joacă nu alege între realitatea virtuală şi a petrece timp cu familia, ci este constrâns să o facă. Însă, cu sprijinul potrivit, un dependent de jocurile video, la fel ca orice tip de dependent, poate depăşi problema”, susţine expertul.