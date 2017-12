Jocurile video s-au „conectat” la buzunarele românilor

ÎN RÂND CU LUMEA Afacerile magazinului online de jocuri video gamesline.ro au crescut cu 20%, în ultimul an, pe fondul avansului cu 10% al numărului de jocuri vândute. Diferenţa dintre cele două procente vine din faptul că s-au vândut mai multe jocuri pentru console, al căror preţ este, în general, mai mare decât al celor pentru PC, spune project manager-ul portalului, Edi Teşcan, citat de ProfitInfo.ro. „Trendul ascendent are toate şansele să se menţină şi în 2013, în condiţiile în care tot mai mulţi români înţeleg beneficiile produselor originale. Este o reacţie naturală a pieţei”, explică Teşcan. În ultima perioadă, două categorii de jocuri au luat amploare - cele cu un conţinut foarte bine dezvoltat pe partea de multiplayer online (joc cu/împotriva altor oameni, pe internet - n.r.) şi cele free-to-play (jocuri gratuite), care, de multe ori, nu au decât o componentă de multiplayer. „Evoluţia pieţei i-a determinat şi pe gamerii din România să cumpere jocuri originale. În plus, producătorii (dintre care tot mai mulţi sunt independenţi, de unde şi termenul „indie games”) realizează importanţa unui produs bine finisat şi oferă suport tehnic, ba chiar continuă să susţină jocurile şi după data lansării, prin introducerea de conţinut suplimentar (sau downloadable content, DLC). De obicei, DLC-urile sunt disponibile doar pentru partea online a jocurilor”, spune reprezentantul gamesline.ro. De cealaltă parte, într-o lume a conectivităţii, jocurile pirat oferă funcţionalitate îndoielnică, o experienţă „offline” şi, în unele cazuri, probleme de securitate a PC-ului, pentru că multe „crack-uri” (softul care „sparge” un joc) conţin viruşi, troieni şi alţi „oaspeţi” nedoriţi.

PIRATERIA, VEŞNICA PROBLEMĂ Pe viitor, creşterea pieţei de profil va veni din serviciile conexe, precum bloguri IT şi recenzii de jocuri, şi nu neapărat din promovare excesivă, consideră Edi Teşcan: „Piaţa jocurilor video nu este una foarte mare şi nici nu a ajuns la maturitate, iar atragerea de clienţi noi prin advertising excesiv nu se justifică. Piaţa nu poate fi forţată să crească artificial. Singura strategie este să ai grijă de clienţii existenţi”. Spre exemplu, multe magazine de jocuri au site-uri speciale de socializare (formuri, bloguri) pentru gameri. Este însă mult de muncă, pentru că pirateria ocupă 80 - 90% din piaţă, potrivit jucătorilor din piaţa de profil. Un lucru este însă sigur - de acum înainte, piaţa nu poate decât să crească. Şi afară se întâmplă acelaşi lucru, la alte dimensiuni, desigur. Ultimul titlu lansat de Blizzard Entertainment, spre exemplu, Diablo III, a adus încasări de peste 400 milioane dolari, din mai şi până în prezent, detronând astfel multe dintre filmele scoase în 2012. În urmă cu doi - trei ani, asemenea cifre erau de neimaginat pentru industria jocurilor video.