Jocurile video violente, asociate cu riscul de delincvenţă şi abuzul de alcool

Jocurile video violente care glorifică personaje antisociale sporesc riscul de delincvenţă şi de alte comportamente nocive, precum fumatul şi consumul abuziv de alcool în rândul adolescenţilor, potrivit unui studiu american ce a fost publicat ieri, informează AFP. Aceste jocuri video, destinate de fapt adulţilor, promovează ideea potrivit căreia tinerii din jocurile video reuşesc întotdeauna prin propriile puteri, iar acest fapt poate să influenţeze personalitatea utilizatorilor tineri din lumea reală. Studiul realizat de cercetătorii de la Darmouth College, o universitate din statul american New Hampshire, a fost publicat în „Personality and Psychology“, o revistă editată de Asociaţia americană de psihologie. Un studiu anterior, realizat de aceeaşi universitate în 2012, a demonstrat faptul că astfel de jocuri video au potenţialul de a-i incita pe adolescenţi să devină imprudenţi în timp ce se află la volan. "Până acum, studiile despre influenţa jocurilor video asupra tinerilor s-au concentrat pe efectele acestor jocuri asociate cu agresivitatea şi comportamentele violente", a explicat James Sargent, profesor de pediatrie la Darmouth College, coautor al studiului. "Acest studiu este important, întrucât el sugerează pentru prima dată faptul că jocurile video violente pot nu numai să îi incite pe adolescenţi să adopte comportamente violente, ci încurajează şi consumul de alcool şi de tutun, dar şi comportamentele riscante, sexuale sau la volan", a adăugat el. De fapt, tinerii care sunt pasionaţi de aceste jocuri video riscă să se identifice cu protagoniştii, adeseori reprezentaţi sub forma unor tineri antisociali, a dezvăluit Jay Hull, profesor de psihologie şi ştiinţe cerebrale la Darmouth College, principalul autor al studiului. "Suntem ceea ce pretindem că suntem şi, din acest motiv, trebuie să fim atenţi la ceea ce pretindem că suntem", a explicat el. Studiul a fost realizat pe un eşantion de peste 5.000 de adolescenţi americani, selecţionaţi la întâmplare, care au răspuns la o serie de întrebări prin telefon, succesiv, într-o perioadă de patru ani.

Cercetătorii au examinat un anumit număr de factori, inclusiv frecvenţa cu care utilizatorii se relaxau cu ajutorul a trei jocuri violente care glorifică riscul - "Grand Theft Auto", "Manhunt" şi "Spiderman".