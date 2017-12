Actriţa Jodie Foster este, cu siguranţă, cea mai francofonă dintre vedetele americane. Nu numai că vorbeşte fluent limba franceză, dar s-a folosit şi de toată influenţa sa pentru a populariza cariera unor regizori francezi la Hollywood. Nu întâmplător, aceasta a fost aleasă să prezideze cea de-a 36-a gală anuală de decernare a premiilor Cesar. Gala de decernare a premiilor Cesar, considerate cele mai prestigioase premii din industria cinematografică franceză, va avea loc la Paris, pe data de 25 februarie.

Jodie Foster a crescut în Franţa şi a studiat în limba franceză. Celebra actriţă va juca şi în pelicula “God of Carnage”, regizată de Roman Polanski, un lungmetraj ale cărui filmări vor începe în luna februarie, în Franţa. Actriţa americană nu este o străină pentru cinematografia franceză, jucând în filmele “Moi, Fleur Bleue” de Eric Le Hung, în 1977, “Le sang des autres / The Blood of Others” de Claude Chabrol, în 1984 şi în “Un long dimanche de fiançailles / A Very Long Engagement” de Jean-Pierre Jeunet, din 2004.

Jodie Foster, pe numele său real Alicia Christian Foster, este primul preşedinte al galei premiilor Cesar care nu este cetăţean francez, de la gala din 1993, prezidată de Marcello Mastroianni. Actorul francez Antoine De Caunes îşi va relua rolul de maestru de ceremonii. Gala premiilor César va avea loc la teatrul Chatelet din Paris şi va fi transmisă în direct de postul Canal Plus. Nominalizările la premiile Cesar vor fi anunţate pe data de 21 ianuarie, la Paris. Jodie Foster, în vârstă de 48 de ani, se numără printre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood. Actriţa este câştigătoare a două premii Oscar, pentru rolurile din “The Accused / Acuzata” din 1988 şi “The Silence of the Lambs / Tăcerea mieilor” din 1991.