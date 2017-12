Joe Pesci vrea despăgubiri

Actorul american Joe Pesci a dat în judecată compania care produce un nou film despre celebrul mafiot John Gotti, cerând despăgubiri de peste două milioane de dolari, pentru că i s-a luat rolul primit iniţial. Joe Pesci urma să-l joace pe Angelo Ruggiero, cel mai bun prieten al lui John Gotti, rol pentru care ar fi primit trei milioane de dolari. În cele din urmă, însă, i-a acordat un alt rol, mai mic, pentru care onorariul este de trei ori mai mic. Actorul afirmă că s-a îngrăşat cu peste zece kilograme, pentru a interpreta rolul Angelo Ruggiero. Reprezentanţii companiei producătoare au declarat că procesul intentat de Joe Pesci este ”o glumă”, în condiţiile în care actorul nu ar fi semnat niciun contract pentru vreun rol în filmul ”Gotti: In The Shadow of My Father”. Pelicula îl va avea în rolul principal pe John Travolta şi va fi lansată în 2013.