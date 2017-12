Joe Satriani lansează cel de-al 14-lea album

Chitaristul Joe Satriani, care va concerta în premieră în România, la Sala Palatului din Bucureşti, pe 20 mai, îşi va lansa, pe 7 mai, un nou album, intitulat ”Unstoppable Momentum”, împreună cu Mike Keneally, Chris Chaney, Vinnie Colaiuta şi Joe Bosso. S-ar putea spune că Joe Satriani este cel mai muncitor chitarist din branşă. Anul trecut, superstarul a avut turnee în America de Sud, Europa şi Australia, cu din ce în ce mai popularul său show G3. Albumul a fost coprodus de Satriani şi de faimosul producător Mike Fraser, de la Skywalker Studios din Bay Area.

”Acum că asteroidul ne-a ocolit, simt că este timpul să rup tăcerea şi să vă anunţ ce am făcut în ultimele luni”, spune Joe Satriani. ”După reîntoarcerea acasă din ultimele şi incredibilele turnee G3, am început să scriu pentru o înregistrare solo. Au urmat două luni pline, care au dus la o grămadă de muzică nouă, pe care urmează să o înregistrez cu mult entuziasm. Cu 16 melodii selectate pentru proiect, foarte diferite, cu influenţe muzicale variate, am realizat că trebuie să adun o nouă trupă. Ideea era să ridic nivelul de energie din sesiunile de înregistrare şi să permit fiecărui individ să se exprime. I-am adus în Skywalker Sound pe Mike Keneally, la clape, Chris Chaney, la bas şi pe Vinnie Colaiuta, la tobe. Compatibilitatea dintre aceşti minunaţi interpreţi a fost fantastică şi am finalizat toate piesele cu performanţe uimitoare din partea tuturor. De Ziua Îndrăgostiţilor, am terminat în cele din urmă, am revăzut piesele cu Mike Fraser şi am trecut cu entuziasm la următorii paşi. Albumul este acum la Vancouver, în studioul de mixaj. Nu sunt sigur cât de multe piese vor ajunge în produsul final, mai am mult de lucru la acest capitol. Ne pregătim să aducem muzica cea nouă în turneu, începând cu mijlocul lunii mai şi continuând cu ce a mai rămas din 2013. Trupa mea de turneu va fi compusă din Mike Keneally la clape şi chitară, Bryan Beller la bas şi Marco Minnemann la tobe. Sunt atât de încântat că vom cânta împreună! Ne vedem în turneu”, a adăugat Joe Satriani.