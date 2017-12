John Galliano, profesor la o şcoală de design din New York

Designerul John Galliano, căzut în dizgraţie după proferarea în public a unor insulte rasiste, îşi continuă eforturile de reabilitare a imaginii şi a acceptat să predea un master class la una dintre cele mai importante şcoli de design de modă din New York. John Galliano va preda un curs intitulat ”Show Me Emotion” la Parsons The New School For Design, au anunţat, luni, reprezentanţii instituţiei. ”Cursul va reprezenta o oportunitate, dinamică şi intimă, pentru studenţi de a învăţa de la un designer imens de talentat. Credem că, în ultimii doi ani, Galliano şi-a demonstrat intenţia clară de a-şi repara erorile comise în trecut”, au declarat reprezentanţii şcolii.

John Galliano a fost concediat de casa Dior în 2011, după ce a fost surprins de o cameră video în timp ce profera insulte rasiste într-o cafenea din Paris. Un tribunal francez l-a amendat pe Galliano cu 6.000 de euro în 2011, după ce acesta a fost găsit vinovat în procesul în care era acuzat de antisemitism. John Galliano a spus că acel incident a fost generat de dependenţa sa de droguri şi de alcool şi că este hotărât să îşi îndrepte greşeala. După ce a fost concediat de casa Dior, Galliano a realizat designul rochiei de mireasă purtate de modelul britanic Kate Moss.

La începutul acestui an, designerul britanic, în vârstă de 52 de ani, considerat unul dintre cei mai talentaţi şi mai creativi din industria modei, a petrecut câteva săptămâni lucrând în atelierul lui Oscar de la Renta de la New York, colaborând cu acesta pentru noua colecţie Oscar de la Renta, prezentată la Săptămâna Modei din oraşul american, în luna februarie.