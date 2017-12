John Legend s-a însurat!

Cântăreţul american John Legend a pus capăt burlăciei cu o nuntă de lux într-un castel situat pe malul lacului Como. Aleasa sa este modelul Chrissy Teigen, de 27 de ani, devenită celebră graţie defilărilor în costume de baie. Mireasa a ales o rochie Vera Wang, cu spate gol şi inserţii de pietre preţioase, iar mirele de 34 de ani, tradiţionalul costum negru. Cei doi s-au logodit în 2011, după o relaţie de patru ani, iar de atunci, toată lumea aştepta nunta. Chrissy Teigen, care are un blog propriu, şi-a cam lăsat iubitul să aştepte, pentru că şi-a dorit ca amândoi să se poată concentra asupra ceremoniei lor, fără angajamente profesionale iminente. Cum John Legend este un cântăreţ de mare suces, nunta lor nu mai apuca să fie celebrată. În cele din urmă, Chrissy Teigen a lăsat pregătirile pe mâna unui profesionist şi a decis să fie cât mai puţin preocupată de toate lucrurile care puteau merge rău înainte de nuntă. Cei doi proaspeţi însurăţei vor avea parte de o lună de miere înjumătăţită, pentru că John Legend şi-a lansat cel mai nou album, „Love in the Future”, în urmă cu numai două săptămâni, urmând să facă un tur al celor mai importante posturi de radio de peste ocean.