John Lennon ar fi preferat Oasis

Liam Gallagher a declarat într-un mini-interviu acordat pentru un blog video că este convins de faptul că John Lennon, dacă ar trăi, ar face un cover după piesa compusă de el ”I’m Outta Time Date” din repertoriul grupului Oasis. Într-un interviu acordat videoblogului Pretty Green, ce poate fi urmărit pe site-ul nme.com, fostul solist al trupei Oasis a răspuns mai multor întrebări postate la rubrica Ask Liam, în traducere, Întrebaţi-l pe Liam. Una dintre întrebările postate de fanii săi suna în felul următor: ”Dacă John Lennon s-ar mai afla astăzi printre noi, în opinia dumneavoastră, ce piesă a trupei Oasis ar alege pentru a face un cover?”. ”Cred că ar alege , pentru că e o piesă foarte tare”, a declarat Liam Gallagher. Inclusă pe ultimul album al grupului Oasis, intitulat ”Dig Out Your Soul”, lansat în 2008, această piesă reprezintă penultimul single lansat de grupul britanic şi a fost compusă de Liam Gallagher.

Fanii i-au adresat şi alte întrebări fostului solist al grupului Oasis: ”Cine are nevoie de mai mult timp pentru a-şi alege hainele, tu sau soţia ta, Nicole?” sau ”Care sunt sursele tale de inspiraţie pentru proiectul muzical Beady Eye?”. Răspunsul rockerului britanic la ultima întrebare a fost următorul: ”Vezi-ţi, dracului, de treburile tale”.

Fraţii Liam şi Noel Gallagher s-au certat în vara anului 2009, iar Noel a părăsit grupul Oasis cu puţin timp înainte de un concert pe care grupul ar fi trebuit să îl susţină la Paris, declarând că nu mai poate colabora cu fratele său, Liam. Ulterior, Liam Gallagher a anunţat, pe 25 mai, numele noului său grup, Beady Eye, din care fac parte Gem Archer, Andy Bell şi Chris Sharrock, foştii săi colegi din Oasis. Totodată, solistul britanic a anunţat că va înregistra, în noua componenţă, un material discografic original, primul după destrămarea trupei Oasis, cauzată de plecarea din trupă a fratelui său, Noel.