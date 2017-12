John Lennon, comemorat de Steinway

Legendarul muzician John Lennon, care ar fi împlinit 70 de ani pe data de 9 octombrie, va fi comemorat de compania Steinway & Sons, printr-o ediţie de piane limitată, intitulată ”Imagine”, după titlul celei mai cunoscute piese a artistului britanic. Instrumentele vor fi realizate manual, după modelul pianului alb pe care muzicianul britanic i l-a dăruit soţiei sale, Yoko Ono, în anul 1971, cu ocazia zilei sale de naştere. Pianele Imagine vor fi personalizate prin elemente inscripţionate cu o replică a semnăturii muzicianului, versul ”You may say I\'m a dreamer” din din refrenul piesei ”Imagine” şi copii ale unor desene realizate de John Lennon.

În prima săptămână din octombrie, John Lennon a fost comemorat în toată lumea, prin diferite evenimente. Astfel, în oraşul natal al artistului, Liverpool, dar şi în Islanda, la Reykjavík, au fost inaugurate monumente care îi sunt dedicate. La Londra a fost dezvelită o placă memorială, casa de discuri EMI a lansat, în premieră, colecţia remasterizată a tuturor albumelor de studio înregistrate de John Lennon în cariera lui solo, iar la New York, în Central Park, a avut loc un concert dedicat tot artistului care a schimbat istoria muzicii, alături de colegii săi de la The Beatles. John Lennon a încetat din viaţă la 8 decembrie 1980, împuşcat în faţa casei sale din New York, de un aşa-zis fan care visa să devină celebru astfel.