John Lennon şi Marilyn Monroe, imaginea unei noi campanii Citroën

John Lennon şi Marilyn Monroe, două simboluri ale secolului XX, vor fi imaginea noii campanii Citroën cu mesajul Anti Retro. Execuţiile video din cadrul campaniei prezintă două interviuri cu John Lennon şi Marilyn Monroe, în care ambele straruri vorbesc despre trecut şi despre cum se raportează la acesta, mesajul principal fiind că oamenii ar trebui să-şi trăiască viaţa în prezent.

Noua campanie, creată de agenţia Euro RSCG Londra, va fi lansată pe 14 februarie, în Marea Britanie. Coloana sonoră a spoturilor TV este melodia ”W.A.R.R.I.O.R.”, de Ebony Bones. Într-una dintre reclame, este prezentată o secvenţă dintr-un interviu în care John Lennon vorbeşte despre modul în care el percepe trecutul: “Odată ce un lucru s-a terminat, ce sens are nostalgia? Mă refer aici la anii \'60 şi \'70, de întoarcerea la trecut pentru inspiraţie, de nevoia de a copia din trecut. Ce sens are să revii la rock and roll?Ar trebui să faci ceva original, ceva nou. Să-ţi trăieşti viaţa acum”. În a doua reclamă, Marilyn Monroe este întrebată într-un interviu ce crede despre oamenii care trăiesc în trecut. Starul răspunde că recomandă acestor persoane să-şi creeze propriile modele şi stil de viaţă, pentru că nostalgia este lipsită de carismă.

“Monroe şi Lennon au fost aleşi pentru statusul lor universal, fără vârstă, iconic. Imaginile sunt în ton cu personalitatea anti-retro a modelului Citroën DS3: scânteietoare, puternice şi individualiste”, a spus Ian Hughes, director de marketing Citroën.