John Nettles se retrage din serialul „Crimele din Midsomer”

Pe 19 august, după 14 ani de când i-a dat viaţă inspectorului şef Tom Barnaby, actorul britanic John Nettles va spune adio personajului său pentru totdeauna. „Nu va fi mare agitaţie. Îmi voi spune ultima replică şi atunci regizorul va striga: . Voi strânge mâna partenerului meu, Jason Hughes, şi le voi da cadavrelor întinse de jur împrejur câte un pupic de adio. Iar după asta, mă voi duce acasă, voi deschide o sticlă de Beaujolais şi voi reflecta la cei 14 ani în care am investigat peste 200 de morţi neplăcute, ce au avut loc în cel mai înşelător de frumos ţinut, populat de oameni care ar putea fi pe dinafară încântători, dar în fiecare episod s-au dovedit a avea cel mai ingenios de brutale şi controversate minţi. Dar în Midsomer este modul lor de viaţă şi moarte, din câte îşi poate aminti fiecare dintre noi”, a declarat amuzat John Nettles.

Admiratorii actorului ajuns la vârsta de 66 de ani a anunţat anul trecut că se va retrage la sfârşitul celei de 13 serii din cunoscutul serial „Midsomer Murders / Crimele din Midsomer”, dar au sperat că poate acesta va fi convins să rămână. Producţia a fost vândută în peste 100 de ţări, printre care şi SUA şi China. „Când am început seria, aveam o grămadă de ani de carieră în faţa mea. Acum, sunt la vârsta pensionării şi marea majoritate a rămas în urma mea! M-am uitat la David Jason când a spus că va părăsi „A Touch of Fros” şi mi-am dat seama că, fără el, voi fi cel mai bătrân detectiv din industrie. Ultimul meu episod va fi al 82-lea. Este suficient pentru oricine. Am ajuns la un sfârşit natural şi ultimul lucru pe care vreau să îl fac este să plictisesc lumea. Vreau să încerc alte lucruri înainte ca Doamna cu Coasa să vină să bată la uşă. Voi mai lucra, dar într-un ritm mai puţin frenetic. Crimele luau zece luni în fiecare an şi a fost un dezastru pentru viaţa mea de familie. Acum, este timpul să restabilim ceva ordine”, a completat actorul. John Nettles a mărturisit că în ultimii 13 ani a petrecut mai mult timp cu soţia lui din film decât cu cea din realitate. „Vreau să petrec mai mult timp cu familia mea. Vreau să îmi văd mai mult nepoţii, pe micuţii ficei mele, Emma, Nathan, de opt ani şi Sophie, de doi. Locuiesc în Jersey, aşa că nu am apucat să îi văd prea des, dar când voi părăsi serialul, va fi un bonus şi voi putea zbura ori de câte ori vreau”, a declarat starul.