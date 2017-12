John Travolta, într-un thriller francez

Actorul american John Travolta joacă, alături de actorul irlandez Jonathan Rhys Meyers, în thrillerul francez “From Paris With Love”, semnat de regizorul Pierre Morel şi produs de compania lui Luc Besson, peliculă ce va fi lansată în martie 2009, informează “Variety”. John Travolta şi Jonathan Rhys Meyers, cunoscut publicului din serialul “Dinastia Tudorilor / The Tudors”, joacă rolurile principale în filmul “From Paris With Love”, aflat în curs de filmare pentru încă 11 săptămîni, într-o suburbie pariziană. Filmul are la bază un scenariu de Luc Besson şi Adi Hasak şi spune povestea unui tînăr angajat într-o ambasadă şi a unui agent secret american, care se întîlnesc în timpul unei misiuni la Paris. Producătorul este Luc Besson, prin studioul său, EuropaCorp, iar bugetul filmului este de 38 de milioane de euro.

“From Paris With Love” este al treilea film al lui Pierre Morel, care a mai semnat alte două filme de acţiune, “Teroare în Paris / Taken” cu Liam Neeson, lansat anul acesta şi “În suburbii / Banlieue 13” (2004), ambele cu scenarii co-semnate de Luc Besson.